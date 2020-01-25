Палестинцы отреагировали на помощь Путина гвардейцу
Жители Палестины восхитились жестом президента России Владимира Путина, который помог гвардейцу, уронившему фуражку.
23 января российский лидер прибыл в Вифлеем на переговоры с палестинским президентом Махмудом Аббасом. В резиденции главы Палестины президента РФ ждал торжественный прием с участием военных.
Проходя мимо них, Путин обратил внимание на лежащую на полу фуражку и остановился, чтобы ее поднять. Российский лидер помог офицеру и надел на него головной убор.
Видео инцидента опубликовал в Facebook журналист Махаммад Атик.
Он отметил, что президент России проявил уважение к палестинской гвардии.
Пользователи Сети в ответ выразили признательность Владимиру Путину и указали, что Палестина рада его визиту.
«С уважением и признательностью, добро пожаловать, дорогой гость президент Путин», — написал один из них под видео.
«Добро пожаловать», «уважение Вам» говорилось в других комментариях.
23 января сообщалось, что в аэропорту Тель-Авива Путина встретили два одинаковых автомобиля Aurus.