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В Госдуме прокомментировали дипломатический скандал в Болгарии

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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К объявлению двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов персонами нон грата в Болгарии привела недружественная информационная политика, которая развязывается против РФ в Восточной Европе, рассказал «Известиям» член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов в пятницу, 24 января.

«Однако в целом у России с Болгарией неплохой уровень двусторонних связей, страны выстраивают добрососедские дружественные отношения. Поэтому в ближайшее время, я думаю, это недоразумение будет снято», — сказал депутат.

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Болгарии в первую очередь следует предоставить все имеющиеся документы по делу для изучения руководству российского загранучреждения, считает Морозов.

Он напомнил, что дипломаты пользуются иммунитетом от уголовного преследования в стране пребывания именно для того, чтобы исключить возможное политическое давление на них со стороны недружественных сил.

О расследовании стало известно 24 января. Так, под подозрение болгарской прокуратуры попали двое россиян с дипломатическим статусом, однако ввиду наличия у них иммунитета уголовное дело было прекращено, как того требуют положения Венской конвенции.

На сайте прокуратуры утверждается, что один из граждан РФ был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Второй подозреваемый является сотрудником торгового представительства РФ в Софии и с 2018 года якобы запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии.

В МИД Болгарии не предоставили доказательств причастности россиян к деятельности, несовместимой с их статусом.

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