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Телешоу «Слабое звено» вернется в эфир

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Фото: МТРК «МИР»/mir24.tv
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В телеэфир вновь выйдет популярное в начале 2000-х годов шоу «Слабое звено». Соответствующий анонс опубликовал телеканал «Мир» 24 января.

В настоящее время телеканал набирает участников. В пресс-службе телеканала ТАСС рассказали, что съемки новых выпусков шоу начались после новогодних каникул, до конца 2020 года канал планирует снять 32 эпизода. Ведущей программы вновь станет Мария Киселева.

«Люди подкалывают друг друга. И фразу про слабое звено я слышу все 15 лет каждый день», — приводит слова Киселевой «Газета.ру».

По сценарию телешоу, восемь незнакомцев будут собираться на телевикторине и пытаться выиграть денежный приз не только благодаря интеллекту, но и за счет выстроенной стратегии.

Телепередача «Слабое звено» выходила на Первом канале с 2001 года, также шоу показывал «Пятый канал» в 2007-2008 годах, пишет RNS. Это адаптация британского формата The Weakest Link, ставшего популярным в 40 странах мира.

10 января сообщалось, что Государственная телекомпания ВГТРК решила снять с эфира программу «Сам себе режиссер» после 28 лет существования шоу.

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