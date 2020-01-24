Прямой эфир

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.

Так, издание полагает, что существенную прибыль могут получить группа компаний «Детский мир» и ритейлер «Магнит» за счет принятия кабмином мер по поддержке семей с детьми, а именно увеличения размера маткапитала и выплаты пособий на малолетних детей.

До весны считают: начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте
Парламентарии рассказали «Известиям», какие поправки готовятся по итогам послания президента и когда они будут приняты

Так, акции «Детского мира» уже выросли на 11%, а «Магнита» — на 8%.

Кроме того, за счет повышения размера средней зарплаты улучшатся показатели погашения кредитов, благодаря чем могут вырасти акции Сбербанка и Тинькофф Банка.

Во время послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин предложил выплачивать маткапитал на первого ребенка в размере 466 тыс. рублей уже с января текущего года и увеличить сумму выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей, затем ее ежегодно индексировать. Саму же программу маткапитала президент предложил продлить как минимум до конца 2026 года.

Также президент предложил с января текущего года совершать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают один прожиточный минимум на человека. На первоначальном этапе сумма выплат составит 5,5 тыс. рублей.

Такую инициативу глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала лучшим подарком российским семьям. В Минтруде отмечали, что на реализацию данных поручений потребуется около 100 млрд рублей только в этом году.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2022–2023 годах расходы бюджета на маткапитал увеличатся и стабилизируются на уровне 250–290 млрд рублей в год, в зависимости от использования россиянами возможностей по ранее действовавшему маткапиталу и вводимому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Греф позитивно оценил идею о смене основного акционера Сбербанка
Голикова назвала сроки внесения в Госдуму поправок по маткапиталу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020