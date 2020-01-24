Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.

Так, издание полагает, что существенную прибыль могут получить группа компаний «Детский мир» и ритейлер «Магнит» за счет принятия кабмином мер по поддержке семей с детьми, а именно увеличения размера маткапитала и выплаты пособий на малолетних детей.

Так, акции «Детского мира» уже выросли на 11%, а «Магнита» — на 8%.

Кроме того, за счет повышения размера средней зарплаты улучшатся показатели погашения кредитов, благодаря чем могут вырасти акции Сбербанка и Тинькофф Банка.

Во время послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин предложил выплачивать маткапитал на первого ребенка в размере 466 тыс. рублей уже с января текущего года и увеличить сумму выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей, затем ее ежегодно индексировать. Саму же программу маткапитала президент предложил продлить как минимум до конца 2026 года.

Также президент предложил с января текущего года совершать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают один прожиточный минимум на человека. На первоначальном этапе сумма выплат составит 5,5 тыс. рублей.

Такую инициативу глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала лучшим подарком российским семьям. В Минтруде отмечали, что на реализацию данных поручений потребуется около 100 млрд рублей только в этом году.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2022–2023 годах расходы бюджета на маткапитал увеличатся и стабилизируются на уровне 250–290 млрд рублей в год, в зависимости от использования россиянами возможностей по ранее действовавшему маткапиталу и вводимому.