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Адвокат экстрадированного во Францию Винника рассказала о его состоянии

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Фото: ТАСС/Юрий Малинов
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Доставленный из Греции во Францию гражданин России Александр Винник шокирован и очень слаб. Об этом в пятницу, 24 января, «РИА Новости» рассказала его французского адвокат Ариан Зимра.

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«Я видела его вчера. Ему плохо: он очень слаб, он шокирован, ему не сказали, куда его везут, что происходит. Он держит голодовку уже 34 дня, он очень ослаблен физически и психологически», — отметила юрист.

Ранее в этот день греческий адвокат Винника Зои Константопулу рассказала, что парижские следователи начали допрос. Она также добавила, что Винника накануне забрали из греческой больницы примерно в 13:30 по местному времени (14:30 мск) и доставили во Францию без предупреждения еще до вынесения решения Верховного суда Греции об экстрадиции.

«Очевидно, что мы говорим о похищении, а не об экстрадиции человека», — заявила она.

Винник был арестован во время отдыха с детьми в Греции летом 2017 года по запросу американских властей, которые обвинили его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали его экстрадиции в США.

Выдачи Винника добивалась и Москва. Россиянин все обвинения отрицает и заявляет о согласии быть экстрадированным в РФ.

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