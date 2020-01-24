В МВД подтвердили задержание банкиров, которых связывают с Дедом Хасаном

В МВД подтвердили задержание банкиров, подозреваемых в мошенничестве на 91 млн рублей. По данным «Известий», речь идет о Александре Плющенко и Александра Кутукове, которых связывают с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дед Хасан).

«В полицию поступило обращение гражданина о том, что известное ему лицо под предлогом получения займа похитило денежные средства в размере 91 млн рублей. Следственной частью Следственного Управления УВД по Северо-Западному административному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Москве Владимир Веснин, комментарий которого получили «Известия» в пятницу, 24 января.

Он отметил, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками задержаны двое подозреваемых, ведется следствие.

24 января стало известно, что банкиры Александр Плющенко и Александр Кутуков были отправлены в ИВС. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Сейчас рассматривается вопрос о переквалификации дела на ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения»).

По данным правоохранителей, оба задержанных поддерживали тесную связь с Хатоевым, финансирующим разработку и реализацию схем хищения денежных средств вкладчиков кредитных учреждений, банкротств предприятий и вывода их активов. Известно, что они прибегали к запугиванию недовольных их действиями, посылая им могильные постаменты. Плющенко известен как председатель правления Банка проектного финансирования и председатель совета директоров Айви-банка. Оба кредитных учреждения — банкроты.

Примечательно, что Айви-банк, по информации полиции, фактически был расчетным банком предпринимателя Хатоева.

В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у Айви-банка, тогда же «Ведомости» сообщили, что в кредитное учреждение с обысками пришли сотрудники полиции.

Аслан Усоян (Дед Хасан) до 2013 года возглавлял один из самых могущественных криминальных кланов в России, который вел войну с ОПГ другого криминального авторитета — Тариэла Ониани (Таро).

В нулевых был убит один из ключевых соратников Усояна — Вячеслав Иваньков (Япончик). Сам Дед Хасан был расстрелян во дворе ресторана в январе 2013 года.

Ока Хатоев (Око) появлялся в сообщениях о задержаниях в феврале 2013 года сходки авторитетов на поминках по Деду Хасану. Тогда его имя звучало рядом с именем другого «авторитетного бизнесмена» — Темури Мирзоева (Тимура Свердловского).

15 июля МВД опубликовало кадры задержания 32 человек во время криминальной сходки в подмосковных Люберцах. Среди них оказался и внук Деда Хасана.