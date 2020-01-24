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Экс-сотрудник МВД оценил работу полиции по задержанию банкиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Задержание банкиров Александра Плющенко и Александра Кутукова является примером качественной работы правоохранителей по изобличению банкиров, работающих на ОПГ. Об этом «Известиям» заявил директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник МВД в запасе Олег Иванников 24 января.

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Он отметил, что в сотрудничестве банкиров с ОПГ больше заинтересованы последние, при этом «изначальный капитал многих банков был сформирован именно благодаря участию преступных денежных средств».

«Поэтому банкиры могут являться доверенными людьми руководителей ОПГ. Это, к сожалению, очень сложно проконтролировать правоохранительным органам. Это тайна, покрытая мраком. Тот капитал, который формировал банковскую систему России, не всегда был чистый и легализованный», — сказал Иванников.

Ранее в этот день источники «Известий» сообщили, что Плющенко и Кутуков задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве — 200 млн рублей — и помещены в изолятор временного содержания (ИВС) на улице Твардовского в Москве.

Обоих связывают с бизнесменом Окой Хатоевым (Око), который считается преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан). Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), однако его могут переквалифицировать на ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения).

Известно, что Хатоев финансирует разработку и реализацию схем хищения денежных средств вкладчиков кредитных учреждений, банкротств предприятий и вывода их активов. Банкиры же запугивали недовольных их действиями, посылая им могильные постаменты. Плющенко является председателем правления Банка проектного финансирования и председателем совета директоров Айви-банка. Оба данных учреждения — банкроты, а последнее известно как фактически расчетный банк Хатоева. В 2017 году лицензия Айви-банка была отозвана, там провели обыски.

Усоян до 2013 года возглавлял один из самых могущественных криминальных кланов в России, который вел войну с ОПГ другого криминального авторитета — Тариэла Ониани (Таро). В нулевых был убит один из ключевых соратников Деда Хасана — Вячеслав Иваньков (Япончик), а самого Усояна расстреляли во дворе ресторана в январе 2013 года.

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