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СМИ сообщили о предъявлении обвинения главе ростовского минздрава

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Фото: ТАСС/Ксения Орлова
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Главе минздрава Ростовской области Татьяне Быковской, подозреваемой в превышении должностных полномочий, предъявили обвинение. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах 24 января.

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Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») «по факту обеспечения победы ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» при проведении централизованных закупок для нужд лечебных учреждений по оказанию услуги, связанной с вывозом и утилизацией медицинских отходов класса Б».

Быковской грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. До решения суда она продолжит возглавлять ведомство, пишет «РИА Новости» со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.

Быковскую задержали 28 ноября, позднее в тот же день был задержан ее заместитель Станислав Беседовский, также по подозрению в превышении должностных полномочий. На следующий день Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил главу ростовского минздрава под домашний арест до 27 января.

По данным СМИ, уголовное дело было возбуждено после проверки ФАС — ведомство выявило нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок в 2017–2018 годах.

На сайте регионального минздрава указано, что Быковская возглавляет ведомство с 2004 года. Она имеет несколько высших образований и является доктором медицинских наук. В разные годы занимала должности заместителя главы администрации Багаевского района Ростовской области, первого заместителя исполнительного директора РОФОМСа.

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