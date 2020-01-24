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Банкиров, которых связывают с Дедом Хасаном, отправили в ИВС

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Задержанные по подозрению в особо крупном мошенничестве банкиры Александр Плющенко и Александр Кутуков находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) на улице Твардовского на северо-западе Москвы, сообщают источники «Известий». Их связывают с бизнесменом Окой Хатоевым (Око) — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).

Сбежавший из СИЗО арестант работал киллером у Деда Хасана
Сбежавший из СИЗО арестант работал киллером у Деда Хасана
Олег Топалов, совершивший побег из «Матросской Тишины», входил в группировку киллеров курганской ОПГ и был задержан по подозрению в убийстве главы компании «Росвтормет» Юрия Звездочкина в Батайске

Плющенко и Кутуков были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Северо-Западному округу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на сумму в 200 млн рублей. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Сейчас рассматривается вопрос о переквалификации дела на ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения).

По данным правоохранителей, оба задержанных поддерживали тесную связь с Хатоевым, финансирующим разработку и реализацию схем хищения денежных средств вкладчиков кредитных учреждений, банкротств предприятий и вывода их активов. Известно, что они прибегали к запугиванию недовольных их действиями, посылая им могильные постаменты. Плющенко известен как председатель правления Банка проектного финансирования и председатель совета директоров Айви-банка. Оба кредитных учреждения — банкроты.

Примечательно, что Айви-банк, по информации полиции, фактически был расчетным банком предпринимателя Хатоева.

В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у Айви-банка, тогда же «Ведомости» сообщили, что в кредитное учреждение с обысками пришли сотрудники полиции.

Аслан Усоян (Дед Хасан) до 2013 года возглавлял один из самых могущественных криминальных кланов в России, который вел войну с ОПГ другого криминального авторитета — Тариэла Ониани (Таро).

В нулевых был убит один из ключевых соратников Усояна — Вячеслав Иваньков (Япончик). Сам Дед Хасан был расстрелян во дворе ресторана в январе 2013 года.

Ока Хатоев (Око) появлялся в сообщениях о задержаниях в феврале 2013 года сходки авторитетов на поминках по Деду Хасану. Тогда его имя звучало рядом с именем другого авторитетного «бизнесмена» — Темури Мирзоева (Тимура Свердловского).

15 июля МВД опубликовало кадры задержания 32 человек во время криминальной сходки в подмосковных Люберцах. Среди них оказался и внук Деда Хасана.

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