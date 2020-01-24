Эксперт рассказал о возможных мошеннических схемах банкиров, которых связывают с Дедом Хасаном

Источник на финансовом рынке рассказал о мошеннических схемах, которые могли использовать банкиры Александр Плющенко и Александр Кутуков, деятельность которых связывают с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дед Хасан). Комментарий получили «Известия» в пятницу, 24 января.

По словам собеседника, существует несколько методов. Например создаются так называемые карманные кредитные организации. Они создавались специально под предприятие или физлиц с целью отмывания и нелегального вывода средств.

«Другая схема — незаконное использование денег вкладчиков, которые при открытии депозита не заносились в систему и не попадали на счет банка. При попытке вернуть деньги обманутый клиент узнавал, что формально в банке не обслуживался», — рассказал источник.

Есть еще одна схема. Она заключается в давлении на кредиторов юрлиц, которые просят небольшую пролонгацию займа. В таком случае банк «отжимает» бизнес, находящийся в залоге.

Вместе с тем он сказал, что в последнее время банковская сфера значительно обелилась. Это произошло благодаря действиям и усилиям Центробанка, Росфинмониторинга и силовых структур. Так, за 10 лет количество кредитных организаций сократилось вдвое — с 1 тыс. до 500. Кроме того, регулярно отзываются лицензии у банков, связанных с незаконной деятельностью.

Ранее в этот же день Плющенко и Кутуков были отправлены в ИВС. Им вменяется мошенничество на сумму в 200 млн рублей. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Сейчас рассматривается вопрос о переквалификации дела на ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения»).

Позже председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин прокомментировал данные о задержании Плющенко и Кутукова.

15 июля МВД опубликовало кадры задержания 32 человек во время криминальной сходки в подмосковных Люберцах. Среди них оказался и внук Деда Хасана.