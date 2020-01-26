«Раз можно победить 10 раз подряд, то можно и 20»

До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше месяца. Основная борьба идет за место в плей-офф в Восточной конференции. Шансы попасть в первую восьмерку сохраняет нижнекамский «Нефтехимик». Клуб в предсезонку летом не выиграл ни одного матча, провалил старт «регулярки», но в середине осени сенсационно одержал 10 побед подряд. Однако затем подопечные Вячеслава Буцаева стали выступать хуже и выпали из зоны плей-офф. В оставшейся части сезона они постараются в нее вернуться.

Одним из лидеров клуба из Татарстана уже не первый год является нападающий Павел Порядин. В ходе победной осенней серии он вызывался в олимпийскую сборную России, а в январе побывал в Москве на Матче звезд КХЛ. В интервью «Известиям» 23-летний хоккеист поделился впечатлениями от этой игры, рассказал, что ему дала поездка в сборную, а также оценил шансы «Нефтехимика» на выход в плей-офф.

— Довольны тем, что побывали на Матче звезд?

— Ну да. Получается такой насыщенный сезон. Для меня это хороший опыт. Наверное, сказываются отголоски какой-то работы в клубе. Поэтому рад, что побывал на таком мероприятии. Это здорово. Приятно, что меня выбрала лига. Значит, в моей игре что-то было. Матч звезд — хорошее мероприятие. Участие в нем зарядило отличными эмоциями.

— Вам довелось на Матче звезд исполнить буллит вратарской клюшкой. Насколько было тяжело?

— Ой, честно говоря, тяжело было очень. Там такой угол у этих клюшек, что нужно ехать, как-то совершенно непривычно поднимая руки. Но ничего, было интересно и необычно. В буллите Линус Умарк переиграл меня. Он все-таки тоже нападающий, а на этот матч встал в ворота. Чтобы уравнять шансы, пришлось бить буллит вратарской клюшкой. Задумка, кстати, хорошая.

— А как вам вратарь Юха Метсола, выступавший на Матче звезд в качестве полевого игрока?

— Неплохо-неплохо. Видимо, где-то в отпуске увлекается игрой не на воротах, а в поле.

— «Нефтехимик» еще может зацепиться за плей-офф?

— Шансы есть — это самое главное. Просто нужно найти ту ниточку, за которую надо дернуть, чтобы вернуться на ту дорожку, благодаря которой выиграли 10 матчей подряд. Думаю, поборемся еще. А как дальше пойдет, покажет игра.

— Почему команде не удалось удержаться в зоне плей-офф после той победной серии?

— Тяжелый вопрос. Много факторов сказалось. Возможно, 10 побед подряд — психологически непростая цифра для команды, которая раньше столько не выигрывала. Хотя ты об этом не говоришь, но всё равно это как-то давит. Вот упустили ту игру, благодаря которой побеждали. Это плохо, так что надо ее опять находить. Раз возможно побеждать 10 матчей, то можно сделать это и 20 раз. Главное, играть в тот хоккей, который требуют тренеры. Хоккей, который приносит результат.

— Предсезонка без побед сказалась на настрое игроков?

— Думаю, да. На самом деле перед началом регулярного чемпионата у нас с ребятами состоялся разговор на эту тему. Наверное, это тоже где-то дало свои плоды. Отчасти это поддавливало, так как команда забыла вкус побед. И все соскучились по этому чувству. И поэтому вошли в сезон с пониманием, что нельзя ошибаться так много. В предсезонке нам соперники не прощали оплошности. Плохо, что так много проигрывали, но во всём надо искать плюсы. Здесь плюс был в том, что это нас закалило и разозлило.

— Что вам дала ноябрьская поездка в олимпийскую сборную России?

— Самое главное — это опыт. После таких вызовов и поездок ты возвращаешься в клуб в хорошем настроении с чуть-чуть приподнятой головой. Интересно сыграть на международном уровне. А для меня это был первый раз, когда и посмотрел, как играют европейские команды, и поиграл против них. Надо стремиться попадать в первую сборную, не только в олимпийскую. Есть к чему стремиться. Открываешь новые дверки и видишь, что там есть еще и другие. Поэтому было здорово побывать в олимпийской сборной.