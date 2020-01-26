«Реал», ЦСКА и «Анадолу» могли бы выступать в NBA»

Мадридский «Реал» негостеприимно приняли в российской столице. На прошлой неделе «Королевский клуб» уступил сначала ЦСКА (55:60), а затем «Химкам» (94:102). Несмотря на два поражения, подопечные Пабло Ласо по-прежнему остаются среди фаворитов сезона, а их рекордная победная серия, которая до визита в Москву насчитывала 13 игр подряд, может надолго остаться в истории Евролиги.

Один из краеугольных камней системы игры «Реала» — Вальтер Тавареш. Представитель Кабо-Верде, самый высокий игрок Евролиги (221 см) приехал в Мадрид в 2017 году после неудачной попытки закрепиться в NBA. Он должен был подменить травмированных «больших» Густаво Айона и Огнена Кузмича, но так здорово вписался в коллектив, что принес испанскому клубу победу в Евролиге-2017/18, а в следующем сезоне стал лучшим защищающимся игроком турнира и утвердился в качестве главного центрового европейского баскетбола. В интервью «Известиям» Вальтер Тавареш рассказал о прогрессе европейского баскетбола, причинах высокой статистики Николы Йокича, игре с Леброном Джеймсом и культуре Кабо-Верде.

— Обидно, что в Москве прервалась ваша рекордная победная серия?

— Побеждать всегда приятно, но в команде никто особо не думал об этой серии. Поэтому обиднее всего, что мы не смогли показать в России даже трети своего потенциала. Не попадали с периметра, плохо играли в защите, не могли найти оптимальные сочетания, не справились с лидерами соперника. Майк Джеймс и Алексей Швед показывают крутой баскетбол в этом сезоне, против них очень тяжело. Плюс у нас много травмированных, но это не может быть оправданием. В целом не припомню, когда мы набирали так мало очков, как с ЦСКА, и пропускали так много, как с «Химками».

— После поражения от «Анадолу» в очном матче турецкий клуб оторвался от вас уже на три победы. Они фавориты сезона?

— Я бы так не сказал. Мне кажется, есть 5–6 команд, которые реально могут выиграть Евролигу в этом сезоне. В том числе и «Фенербахче». Не стал бы списывать их со счетов, несмотря на неудачное начало (8 побед в 20 матчах. — «Известия»).

— Вы выступали в Европе до отъезда в NBA и играете сейчас. Что изменилось за это время?

— Разница очевидна. Средний уровень команд значительно повысился. В Евролиге каждый может обыграть каждого. Раньше фавориты оступались крайне редко, сейчас это происходит почти в каждом туре. Все наши соперники крайне мотивированы. Плюс в прежнем формате у команд было право на ошибку. В новом — на кону каждый матч, проигрывать дома категорически нельзя. Такого нет даже в NBA, где, по общему мнению, слишком раздута регулярка (82 встречи) и клубы могут себе позволить где-то сыграть вполсилы.

Плюс за последние годы в клубы Евролиги приехало много баскетболистов с опытом игры в NBA, знаменитый американский тренер Рик Питино возглавил «Панатинаикос». Всё это повышает уровень и значимость турнира.

— В NBA вы играли за «Атланту» и «Кливленд», которые сейчас, мягко говоря, переживают не лучшие времена. Как вы считаете, европейские клубы могли бы стабильно конкурировать с этими командами?

— Да, я считаю, что «Реал», ЦСКА и «Анадолу» могли бы на равных играть с рядом клубов NBA и обыгрывать их.

— Вы говорили, что в «Атланте» многому научились как игрок. На ваш взгляд, почему эта молодая команда с одной яркой суперзвездой Треем Янгом идет на последнем месте в нынешнем сезоне?

— У «Атланты» постоянно одни и те же проблемы (смеется). Иногда складывается такое впечатление, что команда специально проигрывает матчи в этом сезоне, чтобы получить первый выбор на драфте. Я ни в коем случае не утверждаю, что они сливают сезон, но со стороны это выглядит именно так. А Трей Янг, похоже, выкладывается за всех. Другие игроки не особо его поддерживают, это наводит меня на такие мысли.

— В «Атланте» вас тренировал Майк Буденхольцер, дважды завоевывавший титул лучшего тренера NBA. Назовете его главное качество?

— Не забывайте, что тогда под руководством Майка собралась одна из лучших команд в истории «Атланты». Сразу четыре игрока нашего коллектива — Эл Хорфард, Кайл Корвер, Джефф Тиг и Пол Миллсэп — принимали участие в Матче звезд. В том сезоне мы рассматривались как реальные претенденты на чемпионство, но провалили серию с «Кливлендом» (в полуфинале Восточной конференции). Если говорить о личности Майка, то он настоящий лидер, который контролирует все процессы в команде и очень хорошо разбирается в психологии игроков. Он может провести индивидуальную беседу, после которой ты будешь уверен в себе на 100%.

— Вас выбрали на драфте NBA 2014 года. По многим показателям это один из самых сильных драфтов за последние годы. Согласны с этим? Чем бы вы могли объяснить секрет успеха также выбранного тогда Николы Йокича?

— Мне кажется, драфт действительно был очень классный. При всем уважении к первым номерам (Эндрю Уиггинс, Джабари Пакер, Джоэл Эмбиид. — «Известия») более ярко выглядят игроки, которые были выбраны не в лотерейных пиках.

Что касается Йокича, то он попал в ту организацию («Денвер Наггетс». — «Известия»), где ему позволили много играть и не запрещали импровизировать на площадке, ведь он умеет в баскетболе очень многое. Сейчас он сам себе хозяин на паркете, чувствует сумасшедшую уверенность, готов играть все матчи по 48 минут. Поэтому я полностью согласен с его неформальным званием лучшего центрового NBA.

— В сезоне-2016/17 вас подписал «Кливленд», где тогда выступал Леброн Джеймс. Каково это, играть с лучшим в мире?

— Тогда в команде были еще Кевин Лав и Кайри Ирвинг. Это был отличный коллектив, жаль, что они не смогли взять второй титул подряд. К финальной серии с «Голден Стэйт» у всех лидеров уже просто кончились силы.

Если говорить про Леброна, то он всегда ко мне отлично относился, поддерживал, когда я получил тяжелую травму (перелом руки. — «Известия»). Когда впервые зашел в раздевалку «Кливленда», то не поверил своему счастью. Я начал играть в баскетбол только в 17 лет, а спустя совсем непродолжительное время оказался в компании лучших из лучших. Это был невероятный поворот в моей жизни.

— Давайте поговорим про вашу родную страну Кабо-Верде. У российских любителей спорта она ассоциируется только с экс-форвардом футбольного «Спартака» Зе Луишем. Расскажите про свой остров Маю.

— В целом острова Зеленого Мыса — уникальное природное явление, многие из них — вулканического происхождения. Маю — самый древний остров архипелага, упоминания о котором встречались еще в XII веке. Он совсем маленький, там живет около 8 тыс. человек. Остров интересен тем, что это один сплошной пляж, где можно расслабиться и послушать музыку в любое время.

— Кабо-Верде славится своей народной музыкой — это морна и коладейра. В чем различие между этими стилями?

— Морна — это музыка для расслабления, духовного успокоения, она помогает прийти в себя, а коладейра — для танцев, выброса энергии. К тому же коладейра — это всегда танец с кем-то, который создает праздничное настроение.

— Во всем мире Кабо-Верде знают как родину певицы Сезарии Эворы. Кем она была для вашей страны?

— Не ошибусь, если скажу, что она была всем. Она открыла Кабо-Верде миру, показала культуру нашей страны, раскрыла нашу музыку. Также сложно переоценить ее вклад в развитие туристического потенциала — количество гостей, приезжающих к нам из всех стран мира, значительно увеличилось.