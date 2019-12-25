Пригожин сравнил гонорары Юрия Антонова и Пола Маккартни

Российский продюсер Иосиф Пригожин сравнил гонорары певцов Юрия Антонова и Пола Маккартни и подчеркнул, что российский исполнитель должен стоить еще дороже. Об этом Пригожин рассказал в беседе с НСН 25 декабря.

«Почему Пол Маккартни стоит $3 млн, а Антонов должен стоить $250 тыс.? Я считаю, что Антонов тоже заслуживает стоить миллионы долларов. Юрий Михайлович Антонов — величайший композитор, написал огромное количество хитов. Его песни очень приятно петь даже в караоке — какую песню ни возьми, пользуется народной любовью», — заявил продюсер.

Пригожин подчеркнул, что Антонов уже человек солидного возраста, потому может позволить себе выступать за тот гонорар, который его устраивает. При этом он отметил, что к дорогостоящим артистам российской эстрады также отнес бы Басту и группу «Ленинград». Он рассказал, что певице Валерии также предлагали выступить на корпоративе 31 декабря за 15 млн рублей, однако артистка была вынуждена отказаться из-за «приезда сына с новой семьей».

Как напоминает телеканал «360», ранее советский и российский певец Юрий Антонов был признан самым дорогим артистом корпоративов в России. 74-летний музыкант оценивает свое выступление в 15 млн рублей ($250 тыс.). По словам продюсера Евгения Морозова, причиной этому стали характер и возраст артиста, которого сложно убедить выступить на таком мероприятии.

24 декабря Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия. На первой строчке оказался американский рэпер и продюсер Dr. Dre, чье настоящее имя Андре Ромелл Янг. Его состояние оценивается в $950 млн.