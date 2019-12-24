Названы самые стильные женщины 2019 года

Британская актриса и топ-модель Наоми Кэмпбелл стала самой стильной женщиной 2019 года по версии журнала Vogue.

Как отмечает издание, Кэмпбелл в 2019 году появлялась в свете в нарядах брендов Valentino, Versace и Alexander McQueen. Одним из самых запоминающихся стало розовое платье с перьями и глубоким декольте от Mugler. Именно в нем модель позировала на Fashion For Relief, отмечает «Федеральное агентство новостей».

На втором месте рейтинга, по версии журнала, оказалась английская актриса Джема Чан, которая выходила на ковровые дорожки в гламурных, но комфортных образах. На третьем месте расположилась американская певица и дизайнер Рианна, известная своим собственным модным брендом Fenty. Она также участвовала в коллаборациях с мировыми марками, а также помогала развиваться начинающим дизайнерам.

В рейтинг издания также попали британская актриса Фиби Уоллер-Бридж и британская модель Адвоа Абоах.

4 декабря сообщалось, что американский актер Тимоти Шаламе, известный по ролям в фильмах «Король», «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Назови меня своим именем», признан самым стильным мужчиной в мире по версии GQ.