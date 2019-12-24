Прямой эфир

Названы самые стильные женщины 2019 года

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британская актриса и топ-модель Наоми Кэмпбелл стала самой стильной женщиной 2019 года по версии журнала Vogue.

Испытание на разрыв: индустрия моды переживает глубокий кризис
Покупатели выстраиваются в очередь за виртуальной одеждой

Как отмечает издание, Кэмпбелл в 2019 году появлялась в свете в нарядах брендов Valentino, Versace и Alexander McQueen. Одним из самых запоминающихся стало розовое платье с перьями и глубоким декольте от Mugler. Именно в нем модель позировала на Fashion For Relief, отмечает «Федеральное агентство новостей».

На втором месте рейтинга, по версии журнала, оказалась английская актриса Джема Чан, которая выходила на ковровые дорожки в гламурных, но комфортных образах. На третьем месте расположилась американская певица и дизайнер Рианна, известная своим собственным модным брендом Fenty. Она также участвовала в коллаборациях с мировыми марками, а также помогала развиваться начинающим дизайнерам.

В рейтинг издания также попали британская актриса Фиби Уоллер-Бридж и британская модель Адвоа Абоах.

4 декабря сообщалось, что американский актер Тимоти Шаламе, известный по ролям в фильмах «Король», «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Назови меня своим именем», признан самым стильным мужчиной в мире по версии GQ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Американская певица пришла на церемонию AMA с микросумкой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019