Американская певица пришла на церемонию AMA с микросумкой
Американская певица Лиззо пришла на церемонию вручения музыкальной награды American Music Award (AMA) с микросумочкой.
@lizzobeeating attended yesterday’s @amas in a Valentino custom dress and Extra Tiny Valentino Garavani #VSLING toybag, a special creation made in collaboration with @obviousplant.
Публикация от Valentino (@maisonvalentino) 25 Ноя 2019 в 1:12 PST
Модный аксессуар под названием Extra Tiny Vsling Bag изготовил модный дом Valentino. Точная стоимость микросумочки от итальянского бренда неизвестна.
Пользователи соцсетей оценили образ певицы и даже сделали шуточный аккаунт микросумочки в Twitter.
Ya’ll hoes wanna know what’s inside me? 😏— Lizzo's Tiny Bag (@lizzostinybag) November 25, 2019
«Вам всем интересно, что у меня внутри», — говорится в одной из записей от имени аксессуара, намекая на его несуразно крошечные размеры. Некоторые пользователи предположили, что в Extra Tiny Vsling Bag поместится в лучшем случае одна подушечка жевательной резинки.
Тренд на микросумки задал французский модельер Симон Порт Жакмю, выпустивший в текущем году коллекцию одежды и аксессуаров, среди которых были сумочки стоимостью $258. В них, как отметили в СМИ, с трудом можно положить наушник Apple AirPods.
THE FAMILY OF CHIQUITO IS GROWING. AVAILABLE IN JUNE ! JACQUEMUS.COM
Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus) 12 Мар 2019 в 10:44 PDT
Французский модный дом Louis Vuitton подхватил тренд и представил микросумочку за $1740, в которую могла бы поместиться лишь губная помада.