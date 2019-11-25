Американская певица пришла на церемонию AMA с микросумкой

Американская певица Лиззо пришла на церемонию вручения музыкальной награды American Music Award (AMA) с микросумочкой.

Модный аксессуар под названием Extra Tiny Vsling Bag изготовил модный дом Valentino. Точная стоимость микросумочки от итальянского бренда неизвестна.

Пользователи соцсетей оценили образ певицы и даже сделали шуточный аккаунт микросумочки в Twitter.

Ya’ll hoes wanna know what’s inside me? 😏 — Lizzo's Tiny Bag (@lizzostinybag) November 25, 2019

«Вам всем интересно, что у меня внутри», — говорится в одной из записей от имени аксессуара, намекая на его несуразно крошечные размеры. Некоторые пользователи предположили, что в Extra Tiny Vsling Bag поместится в лучшем случае одна подушечка жевательной резинки.

Тренд на микросумки задал французский модельер Симон Порт Жакмю, выпустивший в текущем году коллекцию одежды и аксессуаров, среди которых были сумочки стоимостью $258. В них, как отметили в СМИ, с трудом можно положить наушник Apple AirPods.

Французский модный дом Louis Vuitton подхватил тренд и представил микросумочку за $1740, в которую могла бы поместиться лишь губная помада.