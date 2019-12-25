Прямой эфир

Один ребенок погиб и четверо пострадали при пожаре под Саратовом

0
Фото: petrovsk64.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один ребенок погиб, еще четверо получили травмы при пожаре в Саратовской области. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила пресс-служба администрации Петровского района области.

Остались огни: регионы не могут справиться с пожарами самостоятельно
По экспертным оценкам, на борьбу со стихией только в Иркутской области может потребоваться 500 млрд рублей

По данным администрации, сообщение о пожаре в селе Озерки поступило от очевидца. Огонь охватил жилой дом на Первомайской улице. «В настоящее время известно, что при пожаре пострадали дети из многодетной семьи», — сказано в сообщении на сайте администрации района.

Двое получивших ожоги детей находятся в районной больнице Петровска, двое госпитализированы в Саратов с матерью. Мальчик 2013 года рождения, предположительно, остался в доме и погиб. Еще одна девочка не пострадала, так как находилась в школе.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем или возможное нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

Ранее в среду два человека погибли и пятеро госпитализированы при пожаре в общежитии лесозаготовительного предприятия в поселке Залари Иркутской области. Загоревшееся здание не было зарегистрировано как объект недвижимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар произошел в колонии в Тюмени
Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в Тулуне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019