Один ребенок погиб и четверо пострадали при пожаре под Саратовом

Один ребенок погиб, еще четверо получили травмы при пожаре в Саратовской области. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила пресс-служба администрации Петровского района области.

По данным администрации, сообщение о пожаре в селе Озерки поступило от очевидца. Огонь охватил жилой дом на Первомайской улице. «В настоящее время известно, что при пожаре пострадали дети из многодетной семьи», — сказано в сообщении на сайте администрации района.

Двое получивших ожоги детей находятся в районной больнице Петровска, двое госпитализированы в Саратов с матерью. Мальчик 2013 года рождения, предположительно, остался в доме и погиб. Еще одна девочка не пострадала, так как находилась в школе.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем или возможное нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

Ранее в среду два человека погибли и пятеро госпитализированы при пожаре в общежитии лесозаготовительного предприятия в поселке Залари Иркутской области. Загоревшееся здание не было зарегистрировано как объект недвижимости.