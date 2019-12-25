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При пожаре в общежитии под Иркутском погибли два человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Два человека погибли и пятеро госпитализированы в результате пожара в общежитии лесозаготовительного предприятия в поселке Залари Иркутской области, сообщает в среду, 25 декабря, ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Валерия Орноева.

Он добавил, что оба погибших являются гражданами Узбекистана.

По данным агентства, в результате пожара пострадали еще шесть человек: пятеро госпитализированы, одному оказана помощь амбулаторно.

Кроме того, Орноев сообщил, что собственником лесозаготовительного предприятия, к которому относится общежитие, является компания ООО «Бриз». Он подчеркнул, что загоревшееся здание не было зарегистрировано как объект недвижимости.

Ранее в этот день стало известно о возгорании одноэтажного и двухэтажного помещений общежития под Иркутском общей площадью 350 кв. метров. Для борьбы с огнем на место происшествия были направлены четыре автоцистерны и 15 человек пожарных. Возгорание на данный момент локализовано.

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