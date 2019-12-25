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Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском

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Фото: МЧС РФ/38.mchs.gov.ru
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Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Залари Иркутской области. Об этом сообщается в среду, 25 декабря, на сайте управления МЧС региона.

Отмечается, что загорелись два здания, одноэтажное и двухэтажное. Общая площадь пожара составила 350 кв. метров. Для борьбы с огнем направлены четыре автоцистерны и 15 человек пожарных.

Пожар локализован.

«В результате пожара пострадали шесть взрослых человек. Все госпитализированы», — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают тушить возгорание.

10 декабря сообщалось, что по факту гибели ребенка во время пожара в городе Зиме в Иркутской области возбуждено уголовное дело.

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