Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Залари Иркутской области. Об этом сообщается в среду, 25 декабря, на сайте управления МЧС региона.
Отмечается, что загорелись два здания, одноэтажное и двухэтажное. Общая площадь пожара составила 350 кв. метров. Для борьбы с огнем направлены четыре автоцистерны и 15 человек пожарных.
Пожар локализован.
«В результате пожара пострадали шесть взрослых человек. Все госпитализированы», — говорится в сообщении.
Спасатели продолжают тушить возгорание.
10 декабря сообщалось, что по факту гибели ребенка во время пожара в городе Зиме в Иркутской области возбуждено уголовное дело.