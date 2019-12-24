Цех по переработке резины загорелся на юго-востоке Москвы

Цех по переработке резины загорелся в подмосковной деревне Чулково. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что цех расположен в промзоне, которая находится в нескольких километрах от аэропорта «Жуковский».

«Здание железобетонное размерами в плане 100х25, горит по всей площади, произошло частичное обрушение кровли», — приводит агенство сообщение ведомства.

В 03.10 удалось локализовать пожар на площади 2,5 тыс. кв. м, а в 04.12 - ликвидировать открытое горение.

13 декабря на складе с тканями на юге Москвы произошел крупный пожар. По последним данным, его площадь составляла семь тыс. кв. м. Несколько часов огонь тушили два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ), 42 единицы техники и более 120 пожарных. Ликвидировать возгорание удалось в 16:39 мск.