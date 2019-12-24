Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в Тулуне

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в двухквартирном доме в Тулуне Иркутской области. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил сайт регионального управления МЧС.

«Войдя в горящую квартиру, в плотном дыму огнеборцы обнаружили двух человек: 8-летнего мальчика и 86-летнюю бабушку. Врачи бригады скорой помощи констатировали их смерть», — говорится в сообщении.

Мать мальчика спаслась, уточняется в сообщении. Пожар был потушен за полчаса, его площадь составила 24 кв. метра.

9 декабря сообщалось о крупном пожаре в общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан Иркутской области. До прибытия пожарных из горящего строения самостоятельно эвакуировались семь человек. Обошлось без пострадавших.