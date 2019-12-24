Прямой эфир

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в Тулуне

0
Фото: МЧС РФ/38.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожилая женщина и мальчик погибли при пожаре в двухквартирном доме в Тулуне Иркутской области. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил сайт регионального управления МЧС.

«Войдя в горящую квартиру, в плотном дыму огнеборцы обнаружили двух человек: 8-летнего мальчика и 86-летнюю бабушку. Врачи бригады скорой помощи констатировали их смерть», — говорится в сообщении.

Мать мальчика спаслась, уточняется в сообщении. Пожар был потушен за полчаса, его площадь составила 24 кв. метра.

9 декабря сообщалось о крупном пожаре в общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан Иркутской области. До прибытия пожарных из горящего строения самостоятельно эвакуировались семь человек. Обошлось без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Луганской области объявили траур после пожара в интернате
На нефтехимическом заводе в Уфе потушили пожар

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019