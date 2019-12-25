Пожар произошел в колонии в Тюмени

Пожар произошел в исправительной колонии общего режима № 19 в Тюмени. Об этом 25 декабря сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«25.12.2019 г. в 12:03 (10:03 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области поступило сообщение о пожаре в исправительной колонии № 19 общего режима», — говорится в заявлении.

По данным ТАСС, работа пожарных ведется по повышенному уровню сложности.

Дальнейшая информация происшествия уточняется.

В июне также сообщалось о пожаре в исправительной колонии в Тюмени. Тогда в результате инцидента пострадали 17 человек. Площадь пожара составила 5 кв. м. Его ликвидировали через несколько минут.