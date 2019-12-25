Прямой эфир

Пожар произошел в колонии в Тюмени

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел в исправительной колонии общего режима № 19 в Тюмени. Об этом 25 декабря сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«25.12.2019 г. в 12:03 (10:03 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области поступило сообщение о пожаре в исправительной колонии № 19 общего режима», — говорится в заявлении.

По данным ТАСС, работа пожарных ведется по повышенному уровню сложности.

Дальнейшая информация происшествия уточняется.

В июне также сообщалось о пожаре в исправительной колонии в Тюмени. Тогда в результате инцидента пострадали 17 человек. Площадь пожара составила 5 кв. м. Его ликвидировали через несколько минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском
Названа предварительная причина пожара на заводе в Уфе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019