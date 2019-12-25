Бывшего полицейского будут судить за наркоторговлю в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Ранее мужчина занимал в областном управлении МВД должность заместителя начальника отдела по контролю в сфере нелегального оборота наркотиков. По версии следствия, вместе с сообщником, ранее судимым за наркоторговлю, он занимался реализацией запрещенных веществ через «закладки». Также они планировали начать сбывать наркотики через интернет-магазин.

При обысках у подельника полицейского изъяли более 2,2 кг наркотических средств.

В августе 2018 года обвиняемого уволили из органов внутренних дел в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника, уточнили в Следственном комитете.

Расследование в отношении второго фигуранта продолжается.

Ранее в декабре в Главном управлении собственной безопасности МВД создали группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских.