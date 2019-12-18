В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими

В Главном управлении собственной безопасности МВД создана группа по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил пресс-центр министерства.

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.

Служба собственной безопасности в системе МВД была создана ровно 24 года назад. Одним из приоритетных направлений деятельности подразделений собственной безопасности является выявление, пресечение и раскрытие фактов преступной деятельности сотрудников органов внутренних дел.

В июне в Москве был задержан журналист Иван Голунов. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину он полностью отрицал.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с журналиста и увольнении четверых полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Также были уволены со службы начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

В ноябре Мосгорсуд отказался восстановить на службе начальника антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрея Щирова, чьи подчиненные задерживали журналиста. В том же месяце журналисты «Известий» провели расследование и узнали подробности о службе этого полицейского.