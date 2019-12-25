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Особый противопожарный режим ввели в Нижегородской области

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В Нижегородской области начал действовать особый противопожарный режим. Он введен в связи с проведением новогодних мероприятий.

Постановление правительства региона предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий в местах, где имеются нарушения требований пожарной безопасности. Кроме того, в культурно-развлекательных учреждениях и местах общепита запрещено использование открытого огня, в том числе свечей и факелов. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В местах проведения массовых мероприятий будет обеспечено дежурство ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что особый режим обеспечения безопасности граждан и охраны порядка введут в новогоднюю ночь и праздники в Москве. В охране правопорядка в центре столицы задействуют более 11 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. народных дружинников.

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