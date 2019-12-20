Места новогодних утренников в Биробиджане возьмут под особый контроль

В Биробиджане места проведения новогодних утренников и объекты жизнеобеспечения возьмут под особый контроль. Это будет сделано в рамках исполнения поручений главы города Александра Головатого. Социальные учреждения правоохранители будут проверять ежедневно.

По словам главы администрации, которые приводит ИА EAOMedia, все силы будут направлены на то, чтобы праздники прошли без происшествий и чрезвычайных ситуаций. Необходимо выбрать ответственных за выявление подозрительных предметов, проводить не реже двух-трех раз в день обходы закрепленных за учреждением помещений и территорий.

В учреждениях культуры и дополнительного образования уже уточнили планы эвакуации и инструкции по действиям персонала при ЧП, проверили системы голосового оповещения. Пропускной режим и контроль за пребыванием посетителей и тех, кто не является сотрудниками учреждений, будет усилен.

19 декабря сообщалось о том, что в Биробиджане после сообщения о минировании умерла воспитатель детского сада. 73-летней женщине стало плохо во время эвакуации, ей вызвали скорую, но жизнь спасти не смогли.