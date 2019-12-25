Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать группу радикальных демонстрантов, которые вышли на акцию протеста в день католического Рождества. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает местная телерадиокомпания RTHK.

Уличные стычки были зафиксированы в районе Монгкок рядом с многоэтажным торговым комплексом Langham Place. Отмечается, что сотрудники полиции без предупреждения применили слезоточивый газ и перцовые баллончики. Один из таких баллончиков попал в кафе рядом с торговым комплексом, из-за чего газ распространился во всем помещении.

Ранее, 20 декабря, Генеральное консульство России в Гонконге предупредило, что в регионе в дни празднования Рождества планируются новые акции протеста. Отмечалось, что 25 и 26 декабря возможны и уличные митинги в некоторых оживленных районах Гонконга.

Протестные акции в Гонконге начались в июне — в частности, жители выступали за отмену поправок к законопроекту об экстрадиции, которые подразумевали бы выдачу несогласных континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта, однако демонстранты настаивают на исполнении новых требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

На саммите БРИКС, 14 ноября, призывы о восстановлении порядка в Гонконге озвучил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, однако не был услышан своими соотечественниками: после его заявления полиция города пригрозила протестующим применением боевых патронов.