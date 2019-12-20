Генконсульство РФ предупредило о протестах в Гонконге на следующей неделе

В дни празднования католического Рождества на следующей неделе в Гонконге планируются новые протестные акции. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщило Генеральное консульство РФ.

«По информации, размещенной в социальных сетях, 24-26 декабря массовые акции планируются в крупных торговых центрах Гонконга», — предупредило россиян генконсульство на своей странице в Facebook.

Также отмечается, что 25 и 26 декабря возможны и уличные митинги в некоторых оживленных районах Гонконга. Вследствие этого генконсульство порекомендовало воздержаться от посещения мест массовых скоплений людей в эти дни, а также следить за новостями при планировании поездок.

Протестные акции в Гонконге начались в июне, в частности жители выступали за отмену поправок к законопроекту об экстрадиции, которые подразумевали бы выдачу несогласных континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта, однако демонстранты настаивают на исполнении новых требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

На саммите БРИКС призывы о восстановлении порядка в Гонконге озвучил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, однако не был услышан своими соотечественниками: после его заявления полиция города пригрозила протестующим применением боевых патронов.