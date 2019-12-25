Эксперты назвали предпочитаемые автолюбителями цвета автомобилей

Более 40% опрошенных клиентов группы компаний «АвтоСпецЦентр» выбирают белый цвет для своего первого автомобиля. Это следует из опроса автолюбителей, проведенного сотрудниками центра в декабре.

Респондентами стали 500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, среди которых 74% — мужчины и 26% — женщины, 83% опрошенных проживают в столице, а 17% — в регионах.

Как отмечается в сообщении, поступившем в «Известия» 25 декабря, в последние 15 лет наметилась тенденция к снижению среднего возраста покупателя первого автомобиля. У покупателей в возрасте до 30 лет самыми популярными среди новых авто стали Hyundai, за ним следуют Volkswagen и Kia. Среди иномарок с пробегом лидерами стали Hyundai Solaris, Renault Logan, KIA Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и Volkswagen Passat.

«Планируя приобретение первого автомобиля, респонденты выбирали не только бренд и модели, их интересовали и не менее важные вещи, такие как технические характеристики, стоимость, статус авто», — отметили в ГК «АвтоСпецЦентр».

33% покупателей при выборе автомобиля обращали внимание на расход топлива, технические характеристики транспортных средств интересовали 26% опрошенных. 20% покупателей при покупке авто ориентировались на стоимость.

В плане цветовых решений первого автомобиля большинство покупателей отдают предпочтение белому цвету — его выбрали 42% участников опроса, затем идут черный (29%), серебристый (12%), серый (8%) и коричневый (4%). 5% участников опроса выбрали яркие цвета — красный, оранжевый, синий и зеленый.

«Подавляющее большинство респондентов сказали, что в качестве первого автомобиля выбирали иномарки (67%), так как считают их более надежными, комфортными и экономичными», — прокомментировал исследование директор по маркетингу ГК Алексей Ермилов.

Ранее в декабре сообщалось, что за подержанный седан Hyundai Solaris по окончании гарантийного срока можно выручить практически 90% от его первоначальной цены. В премиальном сегменте таким же результатом может похвастаться только Volvo V40 Cross Country.