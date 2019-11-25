В Корее начались продажи седана Kia Optima нового поколения

Корейская компания Kia начала принимать заказы на новый седан K5, который в России продается под названием Optima.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 25 ноября в редакцию «Известий», модель третьего поколения построена на новой платформе. Длина машины составляет 4905 мм, ширина — 1860, высота — 1445 мм. Колесная база достигает 2850 мм.

Дизайн нового автомобиля выполнен в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра»: серийная машина получила широкую радиаторную решетку, светодиодные фары Z-образной формы и фонари, соединенные светодиодной полосой.

Автомобиль комплектуется цифровой приборной панелью, климат-контролем с сенсорным дисплеем, мультимедийной системой с голосовым управлением, девятью подушками безопасности, системой дистанционной парковки, функцией запуска двигателя через смартфон.

В Корее новый седан Kia K5 предлагается с четырьмя двигателями мощностью 146 л.с., 160 л.с., 180 л.с. и 195 л.с. соответственно. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 23,5 млн вон (1,28 млн рублей).

21 ноября сообщалось, что Kia представила на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) кроссовер Seltos в версиях X-Line Trail Attack Concept и X-Line Urban Concept.