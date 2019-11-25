Прямой эфир

В Корее начались продажи седана Kia Optima нового поколения

0
Фото: Kia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Kia начала принимать заказы на новый седан K5, который в России продается под названием Optima.

Корейский блеск: чего ждать от четвертого поколения популярного седана
Минтранс разбирался в новинках Kia Cerato

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 25 ноября в редакцию «Известий», модель третьего поколения построена на новой платформе. Длина машины составляет 4905 мм, ширина — 1860, высота — 1445 мм. Колесная база достигает 2850 мм.

Дизайн нового автомобиля выполнен в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра»: серийная машина получила широкую радиаторную решетку, светодиодные фары Z-образной формы и фонари, соединенные светодиодной полосой.

Автомобиль комплектуется цифровой приборной панелью, климат-контролем с сенсорным дисплеем, мультимедийной системой с голосовым управлением, девятью подушками безопасности, системой дистанционной парковки, функцией запуска двигателя через смартфон.

В Корее новый седан Kia K5 предлагается с четырьмя двигателями мощностью 146 л.с., 160 л.с., 180 л.с. и 195 л.с. соответственно. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 23,5 млн вон (1,28 млн рублей).

21 ноября сообщалось, что Kia представила на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) кроссовер Seltos в версиях X-Line Trail Attack Concept и X-Line Urban Concept.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны сроки запуска производства российского электромобиля
Обновленный внедорожник Lada 4x4 получит подушку безопасности
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019