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Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Смена акционера Сбербанка возможна только в контексте продажи пакета его акций российскому правительству. Об этом рассказала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу» 25 декабря.

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«То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято», — отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что речь идет именно о продаже, а не о передаче.

В настоящий момент единственным акционером с долей участия не менее чем 5% уставного капитала Сбербанка является Центральный банк России.

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка. По его словам, этот вопрос уже обсуждался 10 и более лет назад.

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