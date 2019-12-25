Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Смена акционера Сбербанка возможна только в контексте продажи пакета его акций российскому правительству. Об этом рассказала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу» 25 декабря.

«То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято», — отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что речь идет именно о продаже, а не о передаче.

В настоящий момент единственным акционером с долей участия не менее чем 5% уставного капитала Сбербанка является Центральный банк России.

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка. По его словам, этот вопрос уже обсуждался 10 и более лет назад.