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Более 10 км светодиодных лент ушло на украшение Ставрополя к празднику

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Ставрополь закончили украшать к Новому году. Для этого, в частности, использовали порядка 10 тыс. м светодиодных лент. В витринах магазинов и торговых центров появились мерцающие снежинки, а на деревьях — гирлянды.

Как рассказали NewsTracker в администрации, в зимние наряды одели все городские фонтаны. На улицах установили арт-объекты, в том числе «Снеговиков», крылатых коней «Пегас» и «Звезды».

Светящиеся композиции разместили и на электрических опорах. В общей сложности в городе можно увидеть 595 таких инсталляций. Большой каток открыли на площади Ленина.

24 декабря сообщалось, что под угрозой срыва в Ставропольском крае оказались новогодние представления в трех домах культуры. Там нашли нарушения пожарной безопасности.

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