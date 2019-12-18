Количество волонтеров на Ставрополье достигло 200 тыс. человек

В Ставропольском крае за этот год число волонтеров увеличилось до 200 тыс. человек. Глава региона Владимир Владимиров принял участие в торжественной церемонии награждения добровольцев. Наград удостоены около 100 активистов.

«Вы воплощаете в себе все самые нужные современному обществу человеческие качества», — заявил губернатор и добавил, что региону предоставлена федеральная субсидия в размере 10 млн рублей на поддержку волонтерского движения, пишет NewsTracker. Кроме того, Ставропольский край стал первым в стране субъектом, который запустил добровольческий проект в сфере туризма «Волонтеры гостеприимства».

Волонтерская деятельность может войти в программу воспитания для школ, которую в настоящий момент разрабатывает Министерство просвещения, сообщила в начале декабря замглавы ведомства Татьяна Синюгина. На сегодняшний день в школах по всей России уже создано 6,5 тыс. волонтерских отрядов.