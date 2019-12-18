Прямой эфир

Количество волонтеров на Ставрополье достигло 200 тыс. человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставропольском крае за этот год число волонтеров увеличилось до 200 тыс. человек. Глава региона Владимир Владимиров принял участие в торжественной церемонии награждения добровольцев. Наград удостоены около 100 активистов.

«Вы воплощаете в себе все самые нужные современному обществу человеческие качества», — заявил губернатор и добавил, что региону предоставлена федеральная субсидия в размере 10 млн рублей на поддержку волонтерского движения, пишет NewsTracker. Кроме того, Ставропольский край стал первым в стране субъектом, который запустил добровольческий проект в сфере туризма «Волонтеры гостеприимства».

Волонтерская деятельность может войти в программу воспитания для школ, которую в настоящий момент разрабатывает Министерство просвещения, сообщила в начале декабря замглавы ведомства Татьяна Синюгина. На сегодняшний день в школах по всей России уже создано 6,5 тыс. волонтерских отрядов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волонтеров-спасателей будут обучать в Ростовской области
Владимир Путин принял участие в работе форума «Доброволец России» в Сочи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019