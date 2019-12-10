Волонтеров-спасателей будут обучать в Ростовской области

Ресурсный центр по поддержке волонтерства появится в Ростове-на-Дону. Обучение смогут пройти добровольцы, которые хотят стать спасателями.

Средства на создание ресурсных центров по подготовке волонтеров для работы в случае чрезвычайных ситуаций и в сфере безопасности выделены десяти регионам в рамках нацпроекта. В Ростове обучение будут проходить добровольцы-спасатели. Они смогут участвовать в поисках пропавших людей, помогать при пожарах и сборе гуманитарной помощи, а также оказывать первую медицинскую помощь. Об этом сообщает RostovGazeta.

Ресурсный центр получит необходимое снаряжение и аварийно-спасательный автомобиль для выезда на место ЧС.

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство россиян информированы о деятельности волонтеров в своих регионах. 13% респондентов знают о конкретных проектах, 47% людей что-то слышали о работе добровольцев, но не знают подробностей. При этом 73% россиян уверены, что сейчас волонтерством занимаются больше, чем 10–15 лет назад.