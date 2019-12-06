Владимир Путин принял участие в работе форума «Доброволец России» в Сочи
В Сочи завершился ежегодный форум добровольцев. Съезд посетил президент России Владимир Путин.
Он осмотрел выставку форума и пообщался с волонтерами общероссийского народного фронта. Добровольцы представили главе государства свой новый проект – они следят за обращениями на «Прямую линию» с президентом.
Подробнее — в сюжете «Известий».
В Сочи завершился ежегодный форум добровольцев. Съезд посетил президент России Владимир Путин.
Он осмотрел выставку форума и пообщался с волонтерами общероссийского народного фронта. Добровольцы представили главе государства свой новый проект – они следят за обращениями на «Прямую линию» с президентом.
Подробнее — в сюжете «Известий».