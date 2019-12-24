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Новогодние елки оказались под угрозой срыва в трех ДК Ставрополья

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Новогодние представления могут не состояться в трех домах культуры Буденновского района Ставропольского края. Причины — выявленные там нарушения пожарной безопасности.

Как уточнили NewsTracker в краевой прокуратуре, перед новогодними праздниками активно проводятся проверки учреждений культуры. Недочеты обнаружили в Доме культуры села Бурлацкое, Доме культуры села Спасское и Сотниковском дворце культуры.

В надзорном ведомстве посчитали, что эти нарушения могут привести к причинению вреда жизни и здоровью детей, сопровождающих их взрослых и персонала. Администрация домов культуры должна немедленно устранить недоработки.

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