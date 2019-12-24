Новогодние елки оказались под угрозой срыва в трех ДК Ставрополья

Новогодние представления могут не состояться в трех домах культуры Буденновского района Ставропольского края. Причины — выявленные там нарушения пожарной безопасности.

Как уточнили NewsTracker в краевой прокуратуре, перед новогодними праздниками активно проводятся проверки учреждений культуры. Недочеты обнаружили в Доме культуры села Бурлацкое, Доме культуры села Спасское и Сотниковском дворце культуры.

В надзорном ведомстве посчитали, что эти нарушения могут привести к причинению вреда жизни и здоровью детей, сопровождающих их взрослых и персонала. Администрация домов культуры должна немедленно устранить недоработки.