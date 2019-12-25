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Путин отметил уникальность макроэкономической базы России

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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В России создана хорошая макроэкономическая база развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин 25 декабря на встрече с правительством по итогам года.

«Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива, — это создание хорошей макроэкономической базы развития», — цитирует главу государства ТАСС. По словам президента, достигнут «уникальный результат», в новейшей истории страны подобного не было, подчеркнул он.

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Российский лидер поблагодарил членов правительства за работу в уходящем году и отметил, что министры «всегда на посту». Они всегда думают о том, что предстоит сделать, чтобы поднять качество работы на новый уровень, сказал Путин.

«У правительства всегда много задач, у правительства фактически никогда нет выходных», — цитирует президента «Интерфакс».

Ранее в этот день глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российскую экономику спасло решение президента России Владимира Путина создать резервные фонды в 2008 году. Их создание «сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов», отметил он.

По итогам 2018 года Фонд национального благосостояния увеличился на 7,6%, достигнув 43 648 000 000 рублей, уточняет «Газета.ру».

Резервный фонд Российской Федерации был сформирован 1 февраля 2008 года, а с 1 января 2018 года был ликвидирован и присоединен к Фонду национального благосостояния. ФНБ является частью механизма пенсионного обеспечения граждан России на длительную перспективу.

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