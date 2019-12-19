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Путин назвал число открытых Россией месторождений с 2000 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Россия открыла 600 новых месторождений с 2000 года. Об этом заявил на большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин в четверг, 19 декабря.

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По словам российского лидера, в стране самая зеленая в мире структура энергетики.

«Новые отрасли созданы — как, например, в случае со сжиженным природным газом, в том числе в Заполярье. Как в случае с гидроэнергетикой. Поэтому те, кто считают, что мы живем на ресурсах, доставшихся нам от прежних поколений, глубоко заблуждаются», — сказал Путин, говоря о достижениях российской экономики после распада СССР.

По его словам, ярким примером является сельское хозяйство.

«Как вы помните, СССР всегда был покупателем зерновых. Мы были одними из самых крупных покупателей зерновых. Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок... 46% — рост сельхозпроизводства. У нас в разы вырос экспорт, в 2,6 раза», — отметил он.

Говоря о портах, президент отметил, что по совокупности все порты в СССР переваливали в год 600 млн т грузов.

«В России знаете сколько сейчас? 1 млрд 104 млн — это всё создано за последнее десятилетие», — заключил он.

В ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!» 20 ноября Путин заявил, что распад Советского Союза в основном произошел из-за проводимой тогда в стране неэффективной экономической политики.

15-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовано рекордное количество российских и зарубежных журналистов — 1895 человек.

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