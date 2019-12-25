В МИД рассказали об ответе России за санкции США по «Северному потоку – 2»

Ответные меры Российской Федерации за американские санкции в отношении энергетического проекта «Северный поток – 2» не коснутся бизнеса США и сотрудничающих с Россией инвесторов. Об этом 25 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, в качестве ответа Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, сообщает «Интерфакс». «Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию», — добавил Рябков.

Замминистра отметил, что американские списки по ограничению на въезд в США часто становятся известны общественности, в России нет такой практики. Как подчеркнул Рябков, те, кто продвигал санкционные инициативы, не могут рассчитывать на свободное путешествие по России. Они узнают об этом в момент запроса соответствующей визы, добавил дипломат.

23 декабря председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Также он назвал санкции США способами антиконкурентной борьбы.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. В него включены в том числе средства на «противодействие России», санкции против «Северного потока – 2» и военная помощь Украине.