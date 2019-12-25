В Москве активисты «Волонтерской роты» раздадут новогодние шары

Активисты «Волонтерской роты» раздадут москвичам и гостям российской столицы новогодние шары с надписью «С Новым 2020 годом — годом Памяти и Славы!» и открытки с именами героев Великой Отечественной войны. Мероприятие начнется 26 декабря в 12:00 на Пушкинской площади в центре столицы.

Всего будут розданы 5 тыс. новогодних шаров, а Пушкинскую площадь украсит новогодняя елка, полностью украшенная шарами с надписью «С новым 2020 годом — годом Памяти и Славы!». На открытках будут изображения Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло и других героических личностей Великой Отечественной войны.

«Мы хотим, чтобы подобные новогодние подарки украсили каждую московскую квартиру и стали настоящим трендом Нового года, ведь 2020 год — Год памяти и славы, год 75-летия Победы», — прокомментировал акцию председатель движения Антон Демидов. Он отметил, что Новый год — лучшее время вспомнить за праздничным столом тех, кому россияне обязаны мирным небом над головой.

Уникальный новогодний подарок сможет получить любой желающий.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой подготовить предложения по выплатам ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.