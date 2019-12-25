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Первую партию зерна для Сирии погрузят в Новороссийске до конца недели

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Первая партия гуманитарной помощи Сирии в виде 25 тыс. т зерна будет погружена до конца недели в Новороссийске. Об этом 25 декабря сообщили в аппарате вице-премьера России Юрия Борисова.

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«С 9 декабря начата перевозка зерна из мест хранения в сторону порта. На этой неделе запланирована отгрузка первой партии — 25 тыс. т, это четверть от запланированного по контракту», — приводит его слова «РИА Новости».

Судно ждет погрузки в Новороссийске. Его отправка зависит от погодных условий. Поставку всех 100 тыс. т планируется завершить до конца мая 2020 года.

Ранее, 17 декабря, Борисов во время рабочей поездки в Сирию заявил, что Россия поставит 100 тыс. т зерна в качестве гуманитарной помощи. Первые отгрузки начнутся в конце декабря и закончатся не позднее второго квартала будущего года.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 63 тыс. российских военнослужащих. Российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

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