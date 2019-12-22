Российские военные медики проведут день помощи детям в Сирии

Военные медики РФ проведут день помощи детям в сирийской провинции Алеппо. Об этом рассказали журналистам в российском медицинском отряде специального назначения.

По словам представителя отряда, за последние дни работы за помощью военных врачей обратились сотни родителей маленьких детей, но принять всех не хватает времени.

Он указал, что средний поток обращающихся за медицинской консультацией составляет примерно 100–150 человек в день.

«В результате было решено объявить специальный день, когда прием ведется только для малолетних детей и подростков», — приводит слова медика «РИА Новости».

Подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на российскую базу на севере Сирии 25 ноября. Специалисты привезли оборудование, лекарства и перевязочные материалы.

19 ноября стало известно, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) увеличивают число пунктов распределения гуманитарной помощи на севере и востоке Сирии. Храниться всё это будет на брошенных военных базах США, которые заняли российские военные.