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Сирийские врачи начнут проводить операции по трансплантации легких

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Врачи крупнейшей в Сирии больницы в Дамаске планируют проводить сложнейшие операции по трансплантации легких.

При этом медики рассчитывают на помощь коллег из России в передаче опыта, сказал журналистам директор больницы Ясар Амин.

«Кроме того, мы заинтересованы в развитии хирургического отделения, а также отделения стволовых клеток», — цитирует Амина «РИА Новости».

Первые операции такого рода станут возможны с появлением нового корпуса, в котором до конца года разместятся семь операционных и 170 стационарных коек.

Медицинское оборудование доставили из Ливана, России, Ирана и Китая. Корпус начали возводить в 2009 году, но из-за войны строительство прервалось.

Ранее ветхозаветные святые места Сирии снова открылись для паломничества после военных действий. В частности, вновь работает Пещера первой крови в Дамаске и гробница Авеля,

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