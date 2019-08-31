Сирийские врачи начнут проводить операции по трансплантации легких

Врачи крупнейшей в Сирии больницы в Дамаске планируют проводить сложнейшие операции по трансплантации легких.

При этом медики рассчитывают на помощь коллег из России в передаче опыта, сказал журналистам директор больницы Ясар Амин.

«Кроме того, мы заинтересованы в развитии хирургического отделения, а также отделения стволовых клеток», — цитирует Амина «РИА Новости».

Первые операции такого рода станут возможны с появлением нового корпуса, в котором до конца года разместятся семь операционных и 170 стационарных коек.

Медицинское оборудование доставили из Ливана, России, Ирана и Китая. Корпус начали возводить в 2009 году, но из-за войны строительство прервалось.

Ранее ветхозаветные святые места Сирии снова открылись для паломничества после военных действий. В частности, вновь работает Пещера первой крови в Дамаске и гробница Авеля,



