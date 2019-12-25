Прокуратура Татарстана признала незаконным привлечение школьников к учениям МВД

Прокуратура Татарстана закончила проверку по факту привлечения школьников к учениями полиции в Тукаевском районе республики. Установлено, что действия полиции и руководства школы были незаконными, сообщает в среду, 25 декабря, пресс-служба ведомства.

Учения, в которых 12 девятиклассников изображали правонарушителей, прошли 20 декабря в селе Новотроицкое. По словам сотрудника МВД, руководившего занятиями, они должны были пройти в местном парке «Солнечный», однако глава сельского поселения не разрешил полиции туда прийти, так как там шла подготовка к новогодним праздникам. После этого учения по согласованию с администрацией перенесли на территорию учебного заведения.

По закону дети должны быть защищены от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. Кроме того, администрация школы должна обеспечивать защиту учеников от несчастных случаев.

В прокуратуре отметили, что полиция и руководство школы поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья учеников. При этом районный отдел образования не обеспечил надлежащий контроль и не пресек неправомерные действия. Прокуратура вынесла в адрес главы Тукаевского муниципального района и начальника районного отдела МВД представления. В них поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц. Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившегося.

24 декабря министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в связи со случившимся вынес главе МВД Татарстана Артему Хохорину предупреждение о неполном служебном соответствии. В приказе министра также говорится, что непосредственные организаторы учений должны быть уволены.

Глава районного отдела образования Айгуль Мухаметзянова после скандала, разразившегося вокруг привлечения школьников к учениям, покинула свой пост.