Прямой эфир

Прокуратура Татарстана признала незаконным привлечение школьников к учениям МВД

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Татарстана закончила проверку по факту привлечения школьников к учениями полиции в Тукаевском районе республики. Установлено, что действия полиции и руководства школы были незаконными, сообщает в среду, 25 декабря, пресс-служба ведомства.

Учения, в которых 12 девятиклассников изображали правонарушителей, прошли 20 декабря в селе Новотроицкое. По словам сотрудника МВД, руководившего занятиями, они должны были пройти в местном парке «Солнечный», однако глава сельского поселения не разрешил полиции туда прийти, так как там шла подготовка к новогодним праздникам. После этого учения по согласованию с администрацией перенесли на территорию учебного заведения.

По закону дети должны быть защищены от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. Кроме того, администрация школы должна обеспечивать защиту учеников от несчастных случаев.

В прокуратуре отметили, что полиция и руководство школы поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья учеников. При этом районный отдел образования не обеспечил надлежащий контроль и не пресек неправомерные действия. Прокуратура вынесла в адрес главы Тукаевского муниципального района и начальника районного отдела МВД представления. В них поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц. Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившегося.

24 декабря министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в связи со случившимся вынес главе МВД Татарстана Артему Хохорину предупреждение о неполном служебном соответствии. В приказе министра также говорится, что непосредственные организаторы учений должны быть уволены.

Глава районного отдела образования Айгуль Мухаметзянова после скандала, разразившегося вокруг привлечения школьников к учениям, покинула свой пост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура проверит учения полиции со школьниками в Татарстане
Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019