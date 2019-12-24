Колокольцев наказал главу МВД Татарстана за привлечение школьников к учениям

Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин дисциплинарно наказан за привлечение школьников к полицейским учениям, а непосредственные организаторы мероприятия – уволены. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, передает «РИА Новости» 24 декабря.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить», — сообщил Колокольцев в ходе правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Инцидент произошел 20 декабря. На территории новотроицкой средней школы по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов привлекли девятиклассников, чтобы полицейские смогли отработать на них действия при массовых беспорядках. Видео с «учениями» появилось в распоряжении телеканала «360». На кадрах видно, что школьники якобы нападают на силовиков, а те закрываются щитами.

22 декабря в республиканском МВД назначили проверку по факту произошедшего. В ведомстве отметили, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по республике Татарстан.

После скандала начальник отдела образования Тукаевского муниципального района Республики Татарстан Айгуль Мухаметзянова покинула свой пост. При этом накануне она заявила, что школьники привлекались к учениям исключительно в качестве массовки. Известно, что она 15 лет преподавала русский и татарский языки и литературу. Руководителем отдела образования она была в течение года. Как сообщила министр образования и науки Татарстана Алсу Ахметова, в план казанского минобрнауки участие школьников в полицейских учениях не входило.

23 декабря прокуратура Татарстана начала проверку законности привлечения школьников к учениям полиции.