Прокуратура проверит учения полиции со школьниками в Татарстане

Прокуратура Татарстана начала проверку законности привлечения школьников к учениям полиции в Тукаевском районе республики. Об этом 23 декабря передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства республики.

В сообщении говорится, что по результатам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц отдела МВД и образовательного учреждения. Отмечается, что в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел 20 декабря. Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы республиканского МВД, на территории новотроицкой средней школы по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов привлекли девятиклассников, чтобы полицейские смогли отработать на них действия при массовых беспорядках. Видео с «учениями» появилось в распоряжении телеканала «360». На кадрах видно, что школьники якобы нападают на силовиков, а те закрываются щитами.

22 декабря в республиканском МВД назначили проверку по факту произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по республике Татарстан, отмечает телеканал «Звезда».

Как пишет «Ридус», после скандала начальник отдела образования Тукаевского муниципального района Республики Татарстан Айгуль Мухаметзянова покинула свой пост. Накануне она заявила, что школьники привлекались к учениям исключительно в качестве массовки, пишет «Газета.ру». Известно, что она 15 лет преподавала русский и татарский языки и литературу. Руководителем отдела образования она была в течение года. Как сообщила министр образования и науки Татарстана Алсу Ахметова, в план казанского минобрнауки участие школьников в полицейских учениях не входило.

21 декабря сообщалось, что в Мурманской области подростки избили полицейских после дискотеки. Работники ДК вызвали полицию, сотрудники которой пытались успокоить молодежь, но те в ответ применили силу.