Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря

Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования — фиксированной и мобильной – к негативным внешним воздействиям», — приводит текст сообщения ТАСС.

В учениях также примут участия мобильные операторы и другие заинтересованные ведомства. В Минкомсвязи добавили, что в дальнейшем сообщат об основных итогах учений.

Ранее, 1 ноября вступил в силу так называемый закон о суверенном интернете, необходимый для того, чтобы обеспечивать устойчивость Рунета в том случае, если глобальная инфраструктура отключится.

20 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин рассказал про закон о суверенном интернете. Глава государства отметил, что закон не направлен на ограничения, его главная задача заключается в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу Сети.