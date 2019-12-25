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Голикова критически оценила оптимизацию здравоохранения в России

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Оптимизация системы здравоохранения в ряде российских регионов в 2019 году была проведена ужасно. Об этом 24 декабря заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-1».

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — цитирует чиновницу ТАСС.

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Вице-премьер подчеркнула, что в этом «виноваты все — и центр, и регионы», и теперь нужно думать о способах исправления этой ситуации.

По словам Голиковой, некоторые регионы не хотят передавать свою систему здравоохранения под федеральный контроль, поэтому обсуждение перевода здравоохранения на уровень федерации еще впереди.

Вице-премьер также рассказала, что пилотный проект по лекарственному страхованию может быть запущен в ряде регионов уже в следующем году.

«Сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности, в 2020 году мы его будем принимать, по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарства, а государство ему компенсирует», — уточнила она.

В то же время такой проект невозможно реализовать за один год, так как необходимо проанализировать действие связанных с ним финансовых механизмов, добавила Голикова.

31 октября президент России Владимир Путин раскритиковал схематическую оптимизацию первичного звена здравоохранения. По его словам, граждане чаще всего жалуются на недоступность медицинских учреждений, которые находятся на другом конце города или в соседнем районе.

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