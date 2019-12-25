Во Флориде неизвестный застрелил двух человек и покончил с собой

Неизвестный застрелил двух человек и покончил с собой в американском городе Лейкленд, штат Флорида. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал WUFT.

Отмечается, что во вторник злоумышленник открыл стрельбу в жилом доме.

В нем также находились четыре ребенка младше 10 лет. Они не пострадали.

Личности погибших не разглашаются.

Полиция ведет расследование.

17 декабря, четыре человека, включая нападавшего, погибли при стрельбе в казино Emerald в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана.