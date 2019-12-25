Во Флориде неизвестный застрелил двух человек и покончил с собой
Неизвестный застрелил двух человек и покончил с собой в американском городе Лейкленд, штат Флорида. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал WUFT.
Отмечается, что во вторник злоумышленник открыл стрельбу в жилом доме.
В нем также находились четыре ребенка младше 10 лет. Они не пострадали.
Личности погибших не разглашаются.
Полиция ведет расследование.
17 декабря, четыре человека, включая нападавшего, погибли при стрельбе в казино Emerald в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана.