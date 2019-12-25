Прямой эфир

Каждый пятый россиян рассказал о ежедневном использовании кредитки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый пятый житель российских городов активно пользуется кредитной картой для оплаты ежедневных нужд. Об этом 25 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Банк опросил около 1 тыс. клиентов, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек до городов-миллионников.

Изображают жертву: появился новый способ хищений у владельцев карт
Мошенники адаптировали для вымогательства денег методы автоподставщиков и наперсточников

Три четверти россиян ответили, что обычно расплачиваются за покупки кредитной или дебетовой банковской картой, а пользуется в большей мере наличными только каждый пятый. Кроме того, чаще всего картами пользуются в Москве, Санкт-Петербурге и городах с населением около 500 тыс. человек.

Каждый пятый (аналогично 20% опрошенных) признал, что ежедневно пользуется кредитной картой для текущих трат.

Кредитные карты есть у двух третей опрошенных, чаще всего это жители крупных и очень крупных городов. В Москве и Санкт-Петербурге 79% населения являются держателями по меньшей мере одной кредитной карты, а в городах-миллионниках — 75% опрошенных. В городах в населением до 700 тыс. человек эта доля составляет не более 70%.

У большинства россиян есть сразу несколько карт, но 65% из них пользуются только одной. Ориентируются при использовании на выгодные предложения кредитных организаций, например, кэшбэк, 16% респондентов.

Банковских карт нет у 2% респондентов, большинство из них являются жителями городов с населением 100-300 тыс. человек. Здесь же самая высокая доля использования наличных среди респондентов (29%). 59-63% жителей небольших городов ответили, что пользуются кредиткой изредка — только при необходимости.

18 декабря Банка России рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сбербанке рассказали о подходе молодежи к накоплению денег
Райффайзенбанк представил «Рейтинг идей»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019