Каждый пятый россиян рассказал о ежедневном использовании кредитки

Каждый пятый житель российских городов активно пользуется кредитной картой для оплаты ежедневных нужд. Об этом 25 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Банк опросил около 1 тыс. клиентов, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек до городов-миллионников.

Три четверти россиян ответили, что обычно расплачиваются за покупки кредитной или дебетовой банковской картой, а пользуется в большей мере наличными только каждый пятый. Кроме того, чаще всего картами пользуются в Москве, Санкт-Петербурге и городах с населением около 500 тыс. человек.

Каждый пятый (аналогично 20% опрошенных) признал, что ежедневно пользуется кредитной картой для текущих трат.

Кредитные карты есть у двух третей опрошенных, чаще всего это жители крупных и очень крупных городов. В Москве и Санкт-Петербурге 79% населения являются держателями по меньшей мере одной кредитной карты, а в городах-миллионниках — 75% опрошенных. В городах в населением до 700 тыс. человек эта доля составляет не более 70%.

У большинства россиян есть сразу несколько карт, но 65% из них пользуются только одной. Ориентируются при использовании на выгодные предложения кредитных организаций, например, кэшбэк, 16% респондентов.

Банковских карт нет у 2% респондентов, большинство из них являются жителями городов с населением 100-300 тыс. человек. Здесь же самая высокая доля использования наличных среди респондентов (29%). 59-63% жителей небольших городов ответили, что пользуются кредиткой изредка — только при необходимости.

18 декабря Банка России рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета.