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ЦБ рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Доля россиян, которые оплачивают товары и услуги наличными деньгами, а не безналичным способом, снизилась до 6% в 2018 году с 65% в 2010 году. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Банка России «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам» за 2018 год, опубликованного на сайте регулятора в среду, 18 декабря.

Центробанк проводит это исследование ежегодно с 2008 года по определенному списку вопросов, однако его результаты опубликованы впервые. В опросе ЦБ участвовали 2,5 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше.

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В 2018 году впервые доля тех, кто оплачивает товары и услуги в основном наличными, оказалась меньше половины — 37% против 59% в 2017 году. В 2012 году этот показатель был на уровне 89%.

Вместе с тем 70% опрошенных отметили, что пока не могут обойтись совсем без наличных. Сумма, которую предпочитают иметь при себе граждане, варьируется в пределах от 300 до 1000 рублей, а наиболее востребованной для повседневных покупок остается банкнота 100 рублей.

Респонденты продолжают выбирать наличную оплату, потому что это привычнее (37% опрошенных), наличная оплата помогает контролировать свои расходы (27%), наличные охотнее принимают в торговых точках (18%), это безопаснее (14%), быстрее (13%), проще (11%).

Сумма покупки, начиная с которой население выбирает безналичную оплату, составила 1230 рублей. Годом ранее она составляла 1545 рублей, а в 2012 году — 2556 рублей.

Среди причин выбора безналичной оплаты: возможность не носить с собой большое количество банкнот и монет (58% держателей карт), безналичная оплата быстрее (36%), проще (36%), есть возможность участия в бонусных программах или получения скидок (28%), доступен дистанционный способ оплаты (24%), получение дохода на банковскую карту (13%).

В исследовании отмечается, что граждане стали внимательнее относиться к получаемым наличным деньгам: доля респондентов, проверяющих подлинность банкнот, увеличилась с 41 до 48% за год, что говорит о повышении финансовой грамотности населения, считают в Центробанке. Кроме того, 78% респондентов положительно оценили дизайн банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, которые были введены в оборот в конце 2017 года.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованному в марте 2019 года, 75% респондентов предпочитают расплачиваться банковской картой, даже если у них есть наличные. Выбор объяснили удобством оплаты картой, возможностью получения бонусов от банка, быстротой и возможностью оплаты без сдачи.

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